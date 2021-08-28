30 Ağustos’ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? 30 Ağustos Pazartesi toplu taşıma paralı mı, ücretli mi?

Ülkemizde dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarının ücretsiz ya da indirimli hizmet vermesi dolayısıyla 30 Ağustos Pazartesi toplu taşıma paralı mı, ücretli mi diye merak ediliyor. Özellikle; günde milyonlarca insanın toplu ulaşım araçlarını kullandığı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde merak edilen bu konu, "30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?" sorusuyla araştırılıyor. İşte EGO, ESHOT, İETT 30 Ağustos tarifesi.

30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanacak.