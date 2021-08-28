AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek, ne zaman son? AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2021!

Yükseköğretim programlarından mezun olan ya da bu programlarda okumaya devam edenlerin katılma hakkı elde ettiği AÖF ikinci üniversite kayıtları devam ediyor. 23 Ağustos'ta başlayan AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek sorusu yanıt arıyor. 2. Üniversite kayıtları ne zamana kadar yapılacak? İşte AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2021!
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar "aoskayit.anadolu.edu.tr" üzerinden online başvuru işlemini gerçekleştirdikten sonra sistemdeki belgenin aslı ile AÖF bürolarına müracaat etmelidir.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci üniversite başvuruları ve kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta alınmaya başladı. Kayıtlar 8 Ekim'e kadar devam edecek. Kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan Kayıt Otomasyonu üzerinden yapılacak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?
AÖF sınavsız ikinci üniversite fırsatından faydalanabilmek için herhangi bir yükseköğretim programı öğrencisi ya da mezunu olmak gerekiyor. Ayrıca başvuru için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS siteminde kayıtlı ve güncel olması gerekiyor.