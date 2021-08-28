KYK kredi ve burs başvuruları hakkındaki araştırmalar, Eylül ayına kısa bir zaman kala araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Öğrenciler bu imkanlardan yararlanmak için kurum tarafından gelecek resmi açıklamayı beklerken başvuru tarihleri de bu şekilde belli olacak. Bilindiği üzere; Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl belirlenen tarihlerde online sistem üzerinden başvurular alınıyor. Peki; KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? İşte 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusunda son durum
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları üniversitelerin yatay ve dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlaması sonrasına alınacak olup YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte KYK yurt ve burs/kredi başvurularının alınması öngörülüyor.
Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.