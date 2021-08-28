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Giriş Tarihi: 28.8.2021 08:03

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK kredi ve burs başvurusunda son durum

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK kredi ve burs başvurusunda son durum

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredi ve burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, KYK kredi ve burs başvuruları hakkındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere; burs imkanı geri ödemesiz olup kredi imkanı ise geri ödemeli olacak şekilde yapılıyor. Öte yandan; Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl belirlenen tarihlerde KYK burs ve kredi başvurularını alıyor. KYK kredi ve burs başvurusu online olarak kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

KYK kredi ve burs başvuruları hakkındaki araştırmalar, Eylül ayına kısa bir zaman kala araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Öğrenciler bu imkanlardan yararlanmak için kurum tarafından gelecek resmi açıklamayı beklerken başvuru tarihleri de bu şekilde belli olacak. Bilindiği üzere; Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl belirlenen tarihlerde online sistem üzerinden başvurular alınıyor. Peki; KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? İşte 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusunda son durum

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları üniversitelerin yatay ve dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlaması sonrasına alınacak olup YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte KYK yurt ve burs/kredi başvurularının alınması öngörülüyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK kredi ve burs başvurusunda son durum
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