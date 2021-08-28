KYK kredi ve burs başvuruları hakkındaki araştırmalar, Eylül ayına kısa bir zaman kala araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Öğrenciler bu imkanlardan yararlanmak için kurum tarafından gelecek resmi açıklamayı beklerken başvuru tarihleri de bu şekilde belli olacak. Bilindiği üzere; Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl belirlenen tarihlerde online sistem üzerinden başvurular alınıyor. Peki; KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? İşte 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusunda son durum