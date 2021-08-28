MasterChef Azize Polat kimdir? MasterChef Azize kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

MasterChef Türkiye'de günün en beğenilen tabaklarının belli olmasının ardından, ana kadroya girecek isimler de netleşti. Üst tura çıkan isimler arasında Azize Polat dikkat çekti. Yarışmacı, MasterChef Azize kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularıyla araştırılıyor. İşte üst tura geçen yarışmacılardan Azize Polat kimdir sorusunun yanıtı!

AZİZE POLAT KİMDİR, NERELİ?

Yarışmada bir üst tura geçmeye hak kazanan Azize Polat; Adanalı ve 35 yaşındadır. 14, 10 ve 3 yaşında üç çocuk annesi olan Azize Polat, ev hanımıdır. Yarışmaya üçüncü başvurusunda kabul edildiğini anlatan Polat, programa katılabilmek için 30 kilo verdiğini de ekledi.