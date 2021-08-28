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Giriş Tarihi: 28.8.2021 11:09 Son Güncelleme: 28.8.2021 11:22

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Atv'nin iddialı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu!

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Atv’nin iddialı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu!

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla Atv ekranlarında yayın hayatına devam eden Tatlı Sert programının izleyenleri yeni sezon için adeta geri sayım yapıyor. Yaz sezonunda bir süreliğine yayına ara veren programın yeniden ekranlara geri dönecek olması izleyenleri oldukça heyecanlandırmıştı. Bu noktada “Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Sevilen programın yayın hayatına başlayacağı tarih belli oldu. İşte Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi ve tüm detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon için hazırlıklara başladı. Atv ekranlarının uzun soluklu ve reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Yapıma rakip olan programlar yayın hayatına başlarken gözler "Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ülke gündemini belirleyen gündüz kuşağı programının kısa zamanda ekranlara gelmesi bekleniyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman başlıyor ve ayın kaçında?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Atv'nin iddialı programı Müge Anlı için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz günlerde programın sunucusu Müge Anlı resmi Instagram hesabından paylaşımda bulunmuş ve "Kavuşmamıza çok az kaldı… Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerine yer vermişti.

Müge Anlı ekranlara geri dönüyor! atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon ne zaman başlayacak?

MÜGE ANLI YENİ SEZONUYLA ATV'DE!

Müge Anlı'nın paylaşımı ardından programın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi atv'de" ifadelerine yer verildi. Ve böylece programın yayın tarihi netleşti.

Buna göre; Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da yeni sezonu ile ATV'de.

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Müge Anlı ne zaman başlıyor? Atv'nin iddialı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu!
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