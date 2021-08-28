Müge Anlı ne zaman başlıyor? Atv’nin iddialı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon için hazırlıklara başladı. Atv ekranlarının uzun soluklu ve reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Yapıma rakip olan programlar yayın hayatına başlarken gözler "Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ülke gündemini belirleyen gündüz kuşağı programının kısa zamanda ekranlara gelmesi bekleniyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Atv'nin iddialı programı Müge Anlı için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz günlerde programın sunucusu Müge Anlı resmi Instagram hesabından paylaşımda bulunmuş ve "Kavuşmamıza çok az kaldı… Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerine yer vermişti.
Müge Anlı ekranlara geri dönüyor! atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon ne zaman başlayacak?
MÜGE ANLI YENİ SEZONUYLA ATV'DE!
Müge Anlı'nın paylaşımı ardından programın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi atv'de" ifadelerine yer verildi. Ve böylece programın yayın tarihi netleşti.
Buna göre; Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da yeni sezonu ile ATV'de.