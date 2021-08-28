Müge Anlı ne zaman başlıyor? Atv’nin iddialı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon için hazırlıklara başladı. Atv ekranlarının uzun soluklu ve reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Yapıma rakip olan programlar yayın hayatına başlarken gözler "Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ülke gündemini belirleyen gündüz kuşağı programının kısa zamanda ekranlara gelmesi bekleniyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...