Okul servis ücretleri belli oldu! Ankara, İzmir, İstanbul servis ücretleri ne kadar, kaç lira? İstanbul servis ücreti hesaplama 2021

Ankara, İzmir, İstanbul servis ücretleri ne kadar, okul servis ücretleri kaç lira oldu diye merak eden veliler, ücretlerin geçen yıla oranla yüzde 15 zamlı olduğunu gördü. Zamla birlikte, geçen yıl 271 lira olan en kısa mesafe ücreti 312 liraya çıktı. Kilometre, okula gidilen gün sayısı ve benzeri değişkenlerle hesaplanan ücretler, üç büyükşehirde de yüzde 15 zamlı olarak güncellendi. İşte İstanbul servis ücreti hesaplama ekranı.
İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Son UKOME toplantısının ardından servis araçlarına yüzde 15'lik zam uygulandı. Bu zamla birlikte en kısa mesafe yani 1-3 kilometre arası, 271 TL'den 312 TL'ye çıktı. En uzak mesafe yani 23-25 kilometre arası için ise 748 lira tavan fiyatı belirlendi. Ücretler, öğrencinin okula gittiği gün sayısına, mesafeye, okul tipine göre değişiklik gösteriyor.
İSTANBUL SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
ANKARA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Ankara'da da İstanbul'da olduğu gibi yüzde 15 oranında bir zam söz konusu oldu. 0-3 kilometre arası yıllık 2 bin 610 Lira, 10-15 kilometre için yıllık 3 bin 870 lira ödeme yapılacak.
İZMİR SERVİS ÜCRETLERİ KAÇ LİRA?
İzmir'de geçerli olacak servis ücret zammının da yüzde 15 olduğu bildirildi. İzmir'de 0-3 kilometre mesafede, haftada iki gün okula giden bir öğrenci için aylık 180 TL servis ücreti ödenirken, aynı öğrencinin haftada üç gün okula gitmesi halinde 215, dört gün gitmesi halinde 260, beş gün gitmesi halinde 285 TL ödenmesi gerekiyor.