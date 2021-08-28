Okullarda maske takmak zorunlu mu? MEB son dakika maske açıklaması: Derste ve sınıfta maske takılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda bulaş riskini önlemek adına bir dizi önlem alındığını duyurdu. Yapılan hazırlıklar arasında okullarda maske kullanımı ile ilgili çalışmalar da yer alıyor. Bu kapsamda "Okullarda maske takmak zorunlu mu?" sorusu da yanıt buluyor. İşte derste ve sınıfta maske takılacak mı sorusunun yanıtı.

DERSTE VE SINIFTA MASKE TAKILACAK MI?

Bakan Özer'in yaptığı açıklamaya göre, öğrencilerin okula gelirken ve sınıf içinde maske takması istenecek. Ancak gelişimsel sorunu olan ya da maske takmakta zorluk çeken öğrenciler için istisnai durumlar söz konusu olacak. Bu çocuklar için yüz koruyucu siperliklerin kullanımı, yakın temas gerektiğinde maske ve koruyucunun bir arada kullanımı sağlanacak.