YÖKDİL saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? YÖKDİL sınav süresi kaç dakika, ne kadar sürecek?

On binlerce aday yarın dil yeterliliği gerektiren alanlarda kullanmak üzere YÖKDİL sınavına girecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavda İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerindeki yeterlilik sınanıyor. Peki yarın düzenlenecek olan YÖKDİL saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte YÖKDİL sınav süresi ve ayrıntılar.

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YÖKDİL sınavının ne zaman başlayıp biteceği hem sınava girecek adaylar hem de yakınları tarafından merak ediliyor. 29 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan sınav, saat 10:15'te başlayacak, 13:15'te son bulacak.