Ülkemiz açısından büyük bir öneme sahip olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle milyonlar eczaneler, hastane ve sağlık ocaklarının bugün hizmet verip vermediğini araştırmaya başladı. Çeşitli nedenlerle bu sağlık kuruluşlarına başvuracak olan kişiler işletmelere gitmeden önce "Bugün eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri...