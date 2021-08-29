Ülkemiz açısından büyük bir öneme sahip olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle milyonlar eczaneler, hastane ve sağlık ocaklarının bugün hizmet verip vermediğini araştırmaya başladı. Çeşitli nedenlerle bu sağlık kuruluşlarına başvuracak olan kişiler işletmelere gitmeden önce "Bugün eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri...
30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?
Her resmi tatilde olduğu gibi bugün (30 Ağustos Zafer Bayramı) eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle hizmet verecek. Çeşitli medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bu noktada nöbetçi eczane sorgulama sistemi aracılığı ile kendi konumlarına en yakın eczaneleri öğrenebilecek.
Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.
SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER BUGÜN HİZMET VERECEK Mİ?
Öte yandan sağlık ocakları resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.
30 Ağustos'ta resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar izinli kabul edilecek. Hastaneler de bu duruma dahil olacağından muayenehaneler bir günlüğüne kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil bölümleri 24 saat hizmete açık olacak.