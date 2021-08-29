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Haberler Güncel Haberleri 30 Ağustos bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Sağlık ocağı, hastane ve eczaneler bugün çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 30.8.2021 06:59

30 Ağustos bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Sağlık ocağı, hastane ve eczaneler bugün çalışıyor mu?

30 Ağustos bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Sağlık ocağı, hastane ve eczaneler bugün çalışıyor mu?

Bugün sabah saatleriyle beraber eczaneler, hastane ve sağlık ocakları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 30 Ağustos’un resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar bu tip kurum ve işletmelerin Zafer Bayramı’nda hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Eczaneler bu gibi günlerde genel olarak Pazar günleri olduğu gibi nöbetçi eczane sistemiyle hizmet verirken bu noktada “Bugün eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos’ta eczaneler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Ülkemiz açısından büyük bir öneme sahip olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle milyonlar eczaneler, hastane ve sağlık ocaklarının bugün hizmet verip vermediğini araştırmaya başladı. Çeşitli nedenlerle bu sağlık kuruluşlarına başvuracak olan kişiler işletmelere gitmeden önce "Bugün eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri...

30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

Her resmi tatilde olduğu gibi bugün (30 Ağustos Zafer Bayramı) eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle hizmet verecek. Çeşitli medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bu noktada nöbetçi eczane sorgulama sistemi aracılığı ile kendi konumlarına en yakın eczaneleri öğrenebilecek.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER BUGÜN HİZMET VERECEK Mİ?

Öte yandan sağlık ocakları resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.

30 Ağustos'ta resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar izinli kabul edilecek. Hastaneler de bu duruma dahil olacağından muayenehaneler bir günlüğüne kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil bölümleri 24 saat hizmete açık olacak.

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30 Ağustos bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Sağlık ocağı, hastane ve eczaneler bugün çalışıyor mu?
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