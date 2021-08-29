30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, işyerleri kapalı mı olacak? Zafer Bayramı tam gün mü, yarım gün mü tatil?

30 Ağustos her sene ülkemizde çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanırken bu anlamlı günün bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesi "Bugün resmi tatil mi, işyerleri kapalı mı?" sorularının gündeme taşınmasına neden oldu. Özel sektör ve kamu çalışanları bu tarihte izinli sayılacak. Hal böyleyken birçok kurumun da hizmet dışı olacağı biliniyor. Peki, bugün 30 Ağustos resmi tatil mi, işyerleri kapalı mı olacak? Zafer Bayramı tam gün mü, yarım gün mü tatil? İşte detaylar...
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu snee Pazartesi gününe denk geldi. Hal böyleyken ulusal bayram olarak kutlanan bu kutlu zaferin yıl dönümünde özel sektör ve kamu çalışanları resmi tatil nedeniyle izinli sayılacak. Bİrçok işyeri ve kurum bu kapsamda hizmet vermeyecek.
30 Ağustos, ülkemizde resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANLAM - ÖNEMİ
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.