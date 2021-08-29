Geçtiğimiz ay yurdun dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarının ardından, yeni yangınları önlemek amacıyla ormanlara giriş yasaklanmıştı. Yasak tarihlerinde sona yaklaşılırken bazı illerde yasak süreleri uzatıldı. Pek çok vatandaş, bu hafta sonu ormanlara giriş yasak mı orman ve mangal yasağı yarın bitiyor mu gibi sorulara yanıt arıyor. Hafta sonunu şehirden uzakta geçirmek isteyen İstanbullular ise Kemerburgaz, Aydos, Belgrad Ormanı açık mı diye araştırıyor. Valiliklerden gelen son açıklamalar haberimizde.

HAFTA SONU İSTANBUL'DAKİ ORMANLAR AÇIK MI?

İstanbul Valiliği tarafından Temmuz ayında yapılan açıklamada, İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtilmişti. Ayrıca ormanlık alanlardan geçen yollarda mola vermek, piknik yapmak, ağaçlık alanda mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştı.