Geçtiğimiz ay yurdun dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarının ardından, yeni yangınları önlemek amacıyla ormanlara giriş yasaklanmıştı. Yasak tarihlerinde sona yaklaşılırken bazı illerde yasak süreleri uzatıldı. Pek çok vatandaş, bu hafta sonu ormanlara giriş yasak mı orman ve mangal yasağı yarın bitiyor mu gibi sorulara yanıt arıyor. Hafta sonunu şehirden uzakta geçirmek isteyen İstanbullular ise Kemerburgaz, Aydos, Belgrad Ormanı açık mı diye araştırıyor. Valiliklerden gelen son açıklamalar haberimizde.
HAFTA SONU İSTANBUL'DAKİ ORMANLAR AÇIK MI?
İstanbul Valiliği tarafından Temmuz ayında yapılan açıklamada, İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtilmişti. Ayrıca ormanlık alanlardan geçen yollarda mola vermek, piknik yapmak, ağaçlık alanda mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştı.
AYDOS, KEMERBURGAZ, BELGRAD ORMANLARI AÇIK MI?
Söz konusu yasak 31 Ağustos Salı günü son bulacak ve İstanbul'daki mesire alanları ile ormanlar da bu tarihten sonra açılacak. Bu durumda, önümüzdeki hafta sonu Kemerburgaz, Aydos, Belgrad gibi ormanlara giriş yasağı devam edecek.
ORMAN YASAKLARI HANGİ İLDE NE ZAMAN BİTİYOR?
Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere pek çok bölgede yaşanan orman yangınlarının ardından, ülke genelinde ormanlara girişler yasaklandı. Belirtilen tarihlerin sonuna yaklaşılırken bazı illerde yasakların uzatılmasına karar verildi. Güncel verilere göre orman yasağı bulunan iller şu şekilde:
Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan yangının ardından Balıkesir Valiliği ormanlara giriş yasağının 1 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verdi. Bununla birlikte ormanların çevresinde drone ve benzeri hava araçlarının uçurulması da süresiz olarak yasaklandı.
Isparta: 5 Ağustos'a kadar
Çorum: 30 Ağustos'a kadar
Edirne, Kahramanmaraş, Kırklareli, Gümüşhane, Tekirdağ, Kırıkkale, Şanlıurfa, Muş, Kars, Tunceli, Batman, Bursa, Çanakkale: 31 Ağustos'a kadar
Bilecik: 1 Eylül'e kadar
Çankırı, Niğde: 15 Eylül'e kadar
Uşak, Kilis, Tokat, Eskişehir, Elazığ, Aksaray, Konya: 30 Eylül'e kadar
Hatay, Balıkesir, Denizli: 31 Ekim'e kadar