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Haberler Güncel Haberleri KYK burs başvurularında son durum | 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.8.2021 10:49 Son Güncelleme: 29.8.2021 10:49

KYK burs başvurularında son durum | 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

KYK burs başvurularında son durum | 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

YKS tercih sonuçları ile beraber en çok araştırılan konular arasında KYK burs ve kredi başvuruları da bulunuyor. Bilindiği üzere, her yıl geri ödemeli olarak kred; geri ödemesiz olarak ise KYK bursu veriliyor. Bundan yararlanmayı düşünen öğrenciler ise şimdiden KYK burs başvuruları son durum hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte, KYK burs ve kredi başvuruları son durum

YKS tercih sonuçları bekleniren bir yandan da diğer konular araştırılıyor. Bunlar arasında, KYK burs ve kredi başvuruları geliyor. Aday öğrenciler, devlet tarafından geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak verilen bu haktan yararlanmak istiyor. Bu noktada, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları son durum nedir? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıla ilişkin KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması ön görülüyor.

KYK BURSU NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.

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KYK burs başvurularında son durum | 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
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