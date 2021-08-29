Masterchef Mehmet Şef’in bilinmeyen hikayesi! Mehmet Şef’in parmaklarına ne oldu, sol eli neden hep cebinde?

Televizyon ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasıyla adından söz ettiren Mehmet Şef, programın en çok öne çıkan isimlerinden birisi. Genellikle yarışmacılara sert bir tavır takınan Mehmet Şef, aynı zamanda hayatı ve başarılı aşçılık geçmişiyle de en çok araştırılan kişiler arasında bulunuyor. MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar, sol elinin sürekli cebinde olması da izleyenler tarafından sosyal medyada farklı şekillerde değerlendiriliyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, neden sol elini saklıyor? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;