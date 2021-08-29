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Giriş Tarihi: 29.8.2021 14:21

Noteler yarın açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos Pazartesi günü noterler kapalı mı?

Noteler yarın açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos Pazartesi günü noterler kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları ile noterlerin çalışma durumu merak ediliyor. Eczanelerde nöbet sistemiyle çalışılırken bankalar kapalı olacak, EFT işlemleri bir sonraki iş gününde gerçekleşecek. Bu kapsamda 30 Ağustos tarihinde noter işlemi olanlar için noterler açık mı sorusunun yanıtı merak konusu. İşte konuyla ilgili detaylar…

Devlet kurumlarında gerçekleşecek işlemler için belgelerin onaylanmasını sağlayan noterlerin 30 Ağustos tarihindeki çalışma durumu birçok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında nöbetçi noterlik uygulaması bir süredir devre dışı bırakılmıştı. Noterler yarın açık mı? İşte cevabı…

NOTERLER YARIN AÇIK MI?

Resmi tatiller arasında yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramında her sene olduğu gibi bu sene de noterler kapalı olacaktır. Noter işlemi gerçekleştirmek isteyenler, 31 Ağustos Salı gününü beklemek durumunda.

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Noteler yarın açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos Pazartesi günü noterler kapalı mı?
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