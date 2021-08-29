Noteler yarın açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos Pazartesi günü noterler kapalı mı?

Devlet kurumlarında gerçekleşecek işlemler için belgelerin onaylanmasını sağlayan noterlerin 30 Ağustos tarihindeki çalışma durumu birçok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında nöbetçi noterlik uygulaması bir süredir devre dışı bırakılmıştı. Noterler yarın açık mı? İşte cevabı…