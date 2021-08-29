Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala veliler ve öğrenciler okulla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Okullarla ilgili yapılan araştırmalar arasında "okullara serbest mi gidilecek, okul kıyafetiyle mi?" sorusu da yer alıyor. Ortaokulda ve lisede öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere; okullarda kıyafet serbestliği kalktı mı, sivil mi yoksa forma ile mi gidilecek soruları yanıt arıyor. İşte bu soruların yanıtı.

OKULA SERBEST Mİ GİDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kıyafet serbestliğini okulların tercihine bırakmıştı. Bu karar 2021-2022 eğitim öğretim yılında da geçerli olacak. Böylece her okul kıyafet yönetmeliğini yönetim kurulu kararı ile belirleyecek.