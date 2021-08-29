YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM 2021 YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı olarak da bilinen YÖKDİL/2 sınavı, on binlerce adayın katılımı ile 29 Ağustos tarihinde yapıldı. Adaylar ve yakınları, YÖKDİL sınav sonuçları hakkında araştırmalarını arttırdı. Bilindiği üzere, adayların istedikleri yabancı dil puanını alıp alamayacakları YÖKDİL sonuçları ile netlik kazanacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, 2021 YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili gelişmeler ve ÖSYM'nin yaptığı açıklama