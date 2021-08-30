Zafer Bayramı tören ve kutlamaları dolayısıyla kapalı olan güzergahlar ve yollar özellikle resmi tatil nedeniyle çeşitli planı olan vatandaşların yola çıkmadan önce gündemine geliyor. Bu noktada "30 Ağustos bugün İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar nereler, hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Saat 06.00-14.00 arasında trafiğe kapanacak yollar ise şöyle sıralandı;