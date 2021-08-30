30 Ağustos Zafer Bayramı Taksim’de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Polis ekipleri, Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopteri de havadan tur attı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Resmi törenin sona ermesiyle siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de anıta çelenk bıraktı.

