8 firari yakalandı! Uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz hafta sonu ilçe genelinde seri bir şekilde "Asayiş Uygulaması" yaptı. Farklı mahalle ve noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda bin 960 kişi GBT kontrolünden geçirildi. Bin 196 araç ve 98 motosiklet de kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde; 3'ü kuru sıkı 6 ruhsatsız tabanca, 1 bıçak ve 24 uyuşturucu hap ele geçirildi. Geçmişte işledikleri farklı suçlardan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve güvenlik güçleri tarafından aranan 8 firari suçlu yakalandı. 10 yoklama kaçağı da gözaltına alındı. Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise toplam 8 bin 74 lira cezai işlem uygulandı. Çakar tertibatı bulundurulduğu tespit edilen bir araç bağlandı.