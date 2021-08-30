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Giriş Tarihi: 30.8.2021 13:43

Adli tatil ne zaman bitiyor? 2021 adli tatil ne zaman bitecek, davalar ne zaman başlayacak?

Adli tatil ne zaman bitiyor? 2021 adli tatil ne zaman bitecek, davalar ne zaman başlayacak?

Yargı çalışanlarının toplu olarak izin kullandığı adli tatil sürecinin sonuna gelindi. Yeni adli yıl başlangıcı, hukuki işlemleri olan vatandaşlar tarafından “adli tatil ne zaman bitiyor?” sorusuyla araştırılıyor. Tatil sürecinde bazı davalar görülmeye devam ediyor ancak acil olmayan davalar için yeni dönem bekleniyor. Bu durum, 2021 adli tatil ne zaman bitecek, yeni adli yıl ve davalar ne zaman başlayacak gibi soruları doğuruyor. İşte bu soruların cevabı.

Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak çıktığı yıllık izin süreci adli tatil olarak adlandırılır. Kanunla sabit olan adli tatil süresi 2021 yılı Ağustos ayı itibariyle son buluyor. Mahkeme ve adliyelerde işi olan vatandaşlar, 2021 adli tatil ne zaman bitiyor, davalar ne zaman başlayacak diye araştırıyor. İşte mahkemelerin açılacağı ve davaların görüleceği tarih!

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Adli Tatil Süresi" başlıklı 102. Maddesi uyarınca adli tatil her yıl aynı zaman diliminde yapılmaktadır. Her yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil 31 Ağustos'ta sona erer.

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞAYACAK?

Her yıl olduğu gibi yeni adli yıl 2021'de de 1 Eylül'de başlayacak. Adli tatilde görülemeyen davalar 1 Eylül itibariyle görülmeye başlayacak.

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Adli tatil ne zaman bitiyor? 2021 adli tatil ne zaman bitecek, davalar ne zaman başlayacak?
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