Bugün Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda borsa çalışacak mı, işlem olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı Pazartesi gününe gelirken borsa çalışma durumu merak edilmeye başlandı. Yatırımcıların yakından ilgilendiği Türkiye'nin en önemli borsası olarak bilinen Borsa İstanbul'un işlem gerçekleştirdiği çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar "Bugün 30 Ağustos'ta borsa açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt aranıyor. Resmi tatillerde bazı kurumların kapalı olduğu biliniyor. Buna göre; Bugün borsa açık mı? Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı?
BUGÜN BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Piyasaları yakından takip edenlerin gündeminde olan borsa çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;
30 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil olduğu için Borsa kapalı olacak.
Borsa İstanbul'da pay piyasaları sabah 09:40'da başlar ve 18:10'da biter. BİST'te, 2021 yılı çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.
Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:
Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55
Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00
Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00
Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55
Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.
Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00
Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01
Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05
Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07
Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10