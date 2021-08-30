Bugün Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda borsa çalışacak mı, işlem olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı Pazartesi gününe gelirken borsa çalışma durumu merak edilmeye başlandı. Yatırımcıların yakından ilgilendiği Türkiye'nin en önemli borsası olarak bilinen Borsa İstanbul'un işlem gerçekleştirdiği çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar "Bugün 30 Ağustos'ta borsa açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt aranıyor. Resmi tatillerde bazı kurumların kapalı olduğu biliniyor. Buna göre; Bugün borsa açık mı? Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı?