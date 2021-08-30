Bursluluk sınavı ne zaman olacak 2021? İOKBS bursluluk sınav tarihi belli mi? Bursluluk sınavı giriş yerleri ve belgesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencileri tespit etmek üzere her yıl bir sınav düzenliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olarak adlandırılan bu sınavın 2021 yılı Nisan ayında yapılması planlanmış ancak vaka sayıları nedeniyle sınav ertelenmişti. Sınavın yeni tarihi, 2021 bursluluk sınavı ne zaman olacak, İOKBS bursluluk sınav tarihi belli mi gibi sorularla araştırılıyor. İşte güncel bursluluk sınavı tarihi, giriş yerleri ve sınav giriş belgesi.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8. Sınıflar, lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik bursluluk sınavı 5 Eylül'de düzenlenecek. Bu Pazar yapılacak olan sınav saat 10:00'da başlayacak.