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Haberler Güncel Haberleri Kuruluş Osman ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO ve Kuruluş'un yeni sezon tarihi...
Giriş Tarihi: 30.8.2021 13:57 Son Güncelleme: 30.8.2021 13:57

Kuruluş Osman ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO ve Kuruluş'un yeni sezon tarihi...

Kuruluş Osman ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO ve Kuruluş’un yeni sezon tarihi...

Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) gibi birçok dizinin yeni sezon tarihi için geri sayım başladı. Milyonlar iddialı dizilerin ekranlara döneceği tarih için gün sayıyor. Bu kapsamda ise “Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor, dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak?” gibi sorular son dönemde öne çıkan konular arasındaki yerini aldı. Birçok dizi Haziran ayında sezona ara vermişti. Peki, Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak? İşte dizilerin yeni sezonuna ilişkin detaylar...

Atv'nin birbirinden iddialı iki dizisi Kuruluş Osman ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri milyonlarca dizisever tarafından merakla bekleniyor. Yaz başında final bölümünü ekranlara getirerek sezona ara veren dizilerle ilgili olarak Eylül ayının gelmesiyle beraber "Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak?" soruları ön plana çıktı. Bu iki dizi halen sevenlerine net bir tarih bilgisi sunmazken detaylar yakından takip ediliyor. Peki, Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) gibi dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kuruluş Osman sezonu zirvede kapattı

Atv ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

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ATV'nin uzun soluklu yapımlarından olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman yeni sezona giriş yapacağı henüz netleşmese de bu dizinin de Kuruluş Osman dizisiyle paralel olarak Eylül ayının ikinci haftasında yayınlanmaya başlaması beklentiler arasında yerini alıyor.

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Kuruluş Osman ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO ve Kuruluş'un yeni sezon tarihi...
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