FETÖ’ye adın karıştı yalanıyla 80 bin lira aldı

Evinize de operasyon olacak. Ne kadar değerli eşya varsa bize getir. Güvende olacak dedi' A.Ş. evdeki 26 bin lirayı götürüp dolandırıcıya teslim etti. Aynı kişi 54 yaşındaki emekli L.T.'yi de arayıp adın FETÖ'ye karışmış biz operasyon yapacağız paran varsa bize getir güvende olacak. Aksi takdirde devlete yardım etmemekten cezalandırılırsın dedi. Oradan da 80 bin lira alıp kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri saatlerce kamera izleyip o dolandırıcıyı gözaltına aldı.





BABAN GÖZALTINDA DEYİP PARALARI İSTEDİ



Bağcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde aynı gün içinde peş peşe iki telefon dolandırıcılığı olayı meydana geldi. İddiaya göre Beylikdüzü'nde 20 yaşındaki A.Ş.'nin babası dışardayken bir telefon geldi. Arayan kişi 'baban suç örgütü operasyonunda gözaltına alındı. Eve de operasyon olacak ancak evde ne kadar değerli eşya varsa hepsini topla bize getir. Onları biz güvene alalım ' dedi. A.Ş. evdeki 26 bin lirayı alıp sokakta bekleyen adama teslim etti.





FETÖ YALANIYLA 80 BİN LİRA İSTEDİ



Aynı dolandırıcı bu kez Bağcılar'da emekli L.T'yi aradı ve ona da 'senin adın FETÖ'ye karıştı. Adına gözaltı kararı var. Evinde arama yapılacak, değerli eşya para altın ne varsa bize getir operasyondan sonra sana teslim edeceğiz. Yardımcı olmazsan devlete yardım etmemekten ceza alırsın' dedi. Bunun üzerine L.T: evdeki 80 bin lirayı sokakta bekleyen dolandırıcıya teslim etti.





SAATLERCE KAMERA İZLENDİ



Mağdurların şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada saatlerce kamera görüntüsü inceleyen Dolandırıcılık polisi şüpheli Seçkin B. (43)'nin kimliğini tespit etti. 12 suç kaydı olan Seçkin B. Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin sokakta parayı teslim aldığı anlara saniye saniye kameralara yansıdı.