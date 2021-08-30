Kibariye kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kibariye’nin eşi kimdir, kaç çocuğu var?

Küçük yaşlarda müzik hayatına giriş yapan Kibariye, müzik kariyeri ve ailesiyle ilgili merak edilenlerle gündeme geliyor. Sanatçının sevenleri, Kibariye kaç yaşında, nereli, eşi kimdir gibi sorulara yanıt ararken, hayat hikayesini bilmeyenler de Kibariye kimdir sorusuyla araştırma yapıyor. İşte ünlü şarkıcının hayatı!
KİBARİYE KİMDİR, NERELİ?
Gerçek adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa'da doğmuştur. Türk müziğinin arabesk-pop alanında eser veren şarkıcı, 8 çocuklu ailenin en büyük çocuğudur. Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı Köyü'nde dünyaya gelen Kibariye; ailesinin geçim sıkıntısı sebebiyle okula gidememiştir. Erken yaşta hayata atılan Kibariye, henüz 14 yaşındayken müzik kariyerine başlamış, çeşitli mekanlarda sahne almıştır.
KİBARİYE KAÇ DOĞUMLU VE KAÇ YAŞINDA?
Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olan ünlü şarkıcı, 1960 doğumludur ve 61 yaşındadır.
KİBARİYE'NİN EŞİ ALİ KÜÇÜKBALÇIK KİMDİR?
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık aslen İzmir'li bir iş adamıdır. 1981 doğumlu olan Küçükbalçık ve Kibariye 1999 yılında dünya evine girdi.
KİBARİYE'NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR VE KIZI KAÇ YAŞINDA?
Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile evliliğinden bir kızı vardır. Birgül adındaki kızı 2000 yılında dünyaya gelmiştir ve 21 yaşındadır. Birgül Küçükbalçık, 2019 yılında Bülent Burak'la evlendi, 2020 yılında ise anne oldu.
Albümleri
Kimbilir (1981)
Aşkın Adresi (1982)
Gelin Ağıtı (1982)
İşte Kibariye (1983)
Hayat Merdiveni (1985)
Kibariye (1986)
Romanika (Sabredemedim) (1986 - Harika Müzik)
Hançer (İyimserim) (1987)
Sevmenin Bedeli (1987)
Avustralya Konseri (1988)
Arabesk'in Sultanı (1989)
En Büyük Kibariye (1989)
Aşk Çemberi (1990)
Benim Şarkılarım (Bayşu - MER - Raks Müzik)
Şarkılara Hayat Veren (1990)
Aşkın Sesi (1991 - Bayşu Müzik)
Bir Tutkudur (1992 - Bayşu Müzik)
Kibariye '93 (1993 - Bayşu Müzik)
İşte Ses İşte Yorum (1993 - Bayşu Müzik)
Kibariye Fırtınası (1994 - Tempa Müzik)
Bir Numara (1995 - Bayşu Müzik)