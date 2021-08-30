Kibariye kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kibariye’nin eşi kimdir, kaç çocuğu var?

Küçük yaşlarda müzik hayatına giriş yapan Kibariye, müzik kariyeri ve ailesiyle ilgili merak edilenlerle gündeme geliyor. Sanatçının sevenleri, Kibariye kaç yaşında, nereli, eşi kimdir gibi sorulara yanıt ararken, hayat hikayesini bilmeyenler de Kibariye kimdir sorusuyla araştırma yapıyor. İşte ünlü şarkıcının hayatı!

KİBARİYE KİMDİR, NERELİ?

Gerçek adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa'da doğmuştur. Türk müziğinin arabesk-pop alanında eser veren şarkıcı, 8 çocuklu ailenin en büyük çocuğudur. Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı Köyü'nde dünyaya gelen Kibariye; ailesinin geçim sıkıntısı sebebiyle okula gidememiştir. Erken yaşta hayata atılan Kibariye, henüz 14 yaşındayken müzik kariyerine başlamış, çeşitli mekanlarda sahne almıştır.