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Giriş Tarihi: 30.8.2021 15:36 Son Güncelleme: 30.8.2021 15:36

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu başladı mı? Burs ve yurt başvurusu için o tarih bekleniyor!

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu başladı mı? Burs ve yurt başvurusu için o tarih bekleniyor!

Şehir dışında üniversiteye başlamaya hazırlanan milyonlarca öğrenci, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında ikamet etmek için KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor diye araştırıyor. 20 Ağustos’ta okul tercihlerini tamamlayan adayların gündeminde KYK yurt başvurusu başladı mı sorusu yer alıyor. İşte KYK burs ve yurt başvuru tarihleri!

Öğrenim göreceği şehirde ikamet edecek yeri olmayan üniversite adayları KYK yurtları için araştırma yapıyor. KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak diye araştıran milyonlar, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Üniversite tercih ve yerleştirme sonuçları henüz açıklanmazken, yurt başvurularının alınacağı tarih duyuruldu. İşte KYK burs ve yurt başvuru tarihleri!

KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak. Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak. Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.

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KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu başladı mı? Burs ve yurt başvurusu için o tarih bekleniyor!
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