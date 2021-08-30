La Casa de Papel yeni sezon yayın tarihi değişti mi? La Casa de Papel 5. sezon yeni bölümleri ne zaman?

Eylül ayı itibarı ile dizilerin yeni sezon tarihleri de merak konusu oluyor. Bu noktada, La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlıyor sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanan dört sezonu ile dünya çapında bir hayran kitlesine ulaşan dizi, 5. yeni sezonu ile de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Peki, La Casa de Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5. sezonun ilk 5 bölümü, 3 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak olan dizinin yeni sezonunun oyuncuları arasında Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor. Dizinin kalan son 5 bölümü ise 3 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.