Sadakatsiz dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Sadakatsiz dizisi 2. sezon tarihi için nefesler tutuldu!

Sadakatsiz dizisi yeni sezon için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan dizi bilindiği üzere yaz başında sezona ara vermişti. Bomba final sahnesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımın yeniden ekranlara döneceği tarih merakla bekleniyor. Bu noktada "Sadakatsiz dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sadakatsiz dizisi yeni sezon tarihi ile ilgili tüm gelişmeler...
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin 2. sezonuyla Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Tarih netleştiğinde detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.
SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?