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Haberler Güncel Haberleri YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
Giriş Tarihi: 31.8.2021 00:33 Son Güncelleme: 31.8.2021 00:34

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, bugün gerçekleşen sınava katılım gösteren adaylar tarafından merak konusu oldu. Yabancı dil puanı için ilgili sınava giren adaylar, YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından konuyla ilgili açıklama gelirken YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2021 YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı olarak da bilinen YÖKDİL/2 sınavı, on binlerce adayın katılımı ile 29 Ağustos tarihinde yapıldı. Adaylar ve yakınları, YÖKDİL sınav sonuçları hakkında araştırmalarını arttırdı. Bilindiği üzere, adayların istedikleri yabancı dil puanını alıp alamayacakları YÖKDİL sonuçları ile netlik kazanacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, 2021 YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili gelişmeler ve ÖSYM'nin yaptığı açıklama

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 29 Ağustos tarihinde düzenlenen YÖKDİL/2 sınavı sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YÖKDİL sınav sonuçları, (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIR?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.

YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
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