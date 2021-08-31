Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni oyuncular kimler? Arka Sokaklar 16. sezonuyla geri dönüyor!

Arka Sokaklar dizisi yeni sezon bölümleri için milyonların bekleyişi sürüyor. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yerini alan yapımla ilgili olarak "Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?" soruları gündeme taşındı. Dizinin 16. Sezonu için çekimlerine başladığı bilinirken öte yandan detaylar da merak konusu haline geldi. İşte Arka Sokaklar dizisi yeni sezon tarihi ve fragmanı ile ilgili gelişmeler...