Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon bölümleri için merak dolu bekleyiş sürerken yapım şirketinden yeni sezona ilişkin fragman açıklaması geldi. Geçtiğimiz sezon 3 başrol oyuncusunun yapıma veda etmişti. Dizide Hilal Altınbilek'e bu sezon İbrahim Çelikkol'un partnerlik edeceği kaydedildi. Öte yandan yapımın sıkı takipçileri "Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler olacak, fragman yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezon tarihi ve detaylar...