Öğrenci kredileri, vergi ve SGK borcu olan pek çok vatandaş, borç yapılandırma müjdesinin ardından başvuruda bulundu. Geçtiğimiz günlerde; başvuru tarihlerini kaçıran vatandaşlar için başvuru sürecinin uzatıldığı müjdesi verildi. Böylece 31 Ağustos'ta tamamlanması planlanan başvuru alımları ileri bir tarihe ertelendi ve "borç yapılandırma uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?" soruları yanıt buldu. Vergi, SGK ve KYK borç yapılandırma başvurusu ne zamana kadar yapılır sorusunun yanıtı haberimizde.
BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Milyonlarca vatandaşın faydalandığı borç yapılandırma kanununa ilişkin başvuruların 31 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, başvurular bir ay daha alınacak. Bu kararla, vatandaşların devlete olan vergi ve prim borçları ile KYK borçları dahil pek çok borcu cezaları kaldırılarak yapılandırılacak, taksitle ödeme imkanı sağlanacak.
YAPILANDIRMA SONRASI İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?
Yapılandırma başvurularının ertelenmesi sonucu, başvurular 30 Eylül'e kadar alınacak. 1 Kasım 2021'de başlayacak olan ilk taksit ödemeleri 1 Aralık 2021'e uzatıldı. Uygulama kapsamında şu ana kadar 30 milyar TL üzerinde borç yapılandırıldı.
BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
16 milyonun üzerinde vatandaşın 75.6 milyar lirayı aşan, öğrenim kredisi, vergi, trafik, SGK primi gibi borçları için yapılandırma kararı çıkmıştı. Bu karara göre, Nisan ayı ve öncesine kadar kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası ve işsizlik sigortası primleri, BAĞKUR borçları, öğrenim kredileri gibi pek çok borç taksitlendirilerek yapılandırılacak.