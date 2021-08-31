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Giriş Tarihi: 31.8.2021 15:58

FED faiz kararı bekleniyor! FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün açıklanacak?

FED faiz kararı bekleniyor! FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün açıklanacak?

Küresel piyasalar, FED faiz kararı için beklemeye koyuldu. Amerika Merkez Bankası'nın (FED) alacağı faiz kararı, aynı zamanda küresel piyasaların da yönünü belirleyecek. FED faiz toplantısı, bu yıl içerisinde 3 kere daha gerçekleştirilecek. Bu noktada, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte bazı bilgiler

FED faiz kararı için geri sayım sürüyor. Küresel piyasa endeksleri, Amerika Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına odaklandı. FED faiz kararı aynı zamanda küresel piyasalar için de yön belirleyici olacak. FED faiz toplantısının yapılacağı tarih de duyuruldu. Peki, 2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak? İşte detaylar

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olarak açıklandı.

Toplantı sonrası alınan kararları ABD ve dünya kamuoyu ile paylaşılacak.

ABD'de konut fiyat endeksinin aylık bazda %1,9 gelmesi beklenirken S&P/CS karmaşık-20 konut fiyat endeksinin yıllık bazda %18,7 artacağı tahmin edilmekte. Diğer verilerden Chicago PMI verisinin 68,0 puana düşeceği öngörülürken CB tüketici güveni 122,9 puan beklenmekte. Bu hafta gözler ABD'den Cuma günü gelecek istihdam verilerinde olacak. 22 Eylül Fed faiz kararı öncesi son istihdam verileri olması bakımından da büyük önem taşımakta.

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FED faiz kararı bekleniyor! FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün açıklanacak?
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