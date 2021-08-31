FED faiz kararı bekleniyor! FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün açıklanacak?

FED faiz kararı için geri sayım sürüyor. Küresel piyasa endeksleri, Amerika Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına odaklandı. FED faiz kararı aynı zamanda küresel piyasalar için de yön belirleyici olacak. FED faiz toplantısının yapılacağı tarih de duyuruldu. Peki, 2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak? İşte detaylar
FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olarak açıklandı.
Toplantı sonrası alınan kararları ABD ve dünya kamuoyu ile paylaşılacak.
ABD'de konut fiyat endeksinin aylık bazda %1,9 gelmesi beklenirken S&P/CS karmaşık-20 konut fiyat endeksinin yıllık bazda %18,7 artacağı tahmin edilmekte. Diğer verilerden Chicago PMI verisinin 68,0 puana düşeceği öngörülürken CB tüketici güveni 122,9 puan beklenmekte. Bu hafta gözler ABD'den Cuma günü gelecek istihdam verilerinde olacak. 22 Eylül Fed faiz kararı öncesi son istihdam verileri olması bakımından da büyük önem taşımakta.