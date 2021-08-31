FED faiz kararı bekleniyor! FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün açıklanacak?

FED faiz kararı için geri sayım sürüyor. Küresel piyasa endeksleri, Amerika Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına odaklandı. FED faiz kararı aynı zamanda küresel piyasalar için de yön belirleyici olacak. FED faiz toplantısının yapılacağı tarih de duyuruldu. Peki, 2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak? İşte detaylar