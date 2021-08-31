KPSS sonuçları tarihi belli oldu! ÖSYM ile 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları 2021, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yüz binlerce aday, Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarına katılım gösterdi. Adayların memuriyet hakkı için elde edeceği puan ise KPSS sonuçları neticesinde belli olacak. Bu doğrultuda, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM, KPSS sonuç tarihi hakkında bilgi verdi. Peki, 2021 KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte son gelişmeler