Sully filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sully filmi gerçek mi, IMDB puanı kaç?

Bir otobiyografiden beyaz perdeye taşınan Sully filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Biyografik drama türündeki Amerika yapımı film, "Sully filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" gibi sorularla araştırılıyor. İşte Tom Hanks'in başrol olarak yer aldığı filme ilişkin merak edilenler ve Sully IMDB puanı.
SULLY FİLMİ GERÇEK Mİ?
Sully filmi, Todd Komarnicki tarafından yazılan, Chesley Sullenberger ve Jeffrey Zaslow tarafından kitap haline getirilen "En Yüksek Görev" adlı otobiyografiye dayanmaktadır.
SULLY FİLMİ KONUSU
Sully filmi, 2009 yılında seyir halindeyken arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri'ne indirmeyi başaran pilot Chesley Sullenberger'in hikayesini anlatıyor. Kaptan Sully (Tom Hanks) imkansızı başararak 155 yolcunun hayatını kurtarır. Ancak halk onu usta uçuş yeteneğiyle yüceltse de bazı yetkililer hakkında soruşturma açarak onu itibarını ve işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.
SULLY IMDB PUANI KAÇ?
2016 yapımı film IMDB'den 8.3 puan almıştır.
SULLY FİLMİ OYUNCULARI
Tom Hanks
Laura Linney
Anna Gunn
Aaron Eckhart
Sam Huntington
Anna Gunn
Autumn Reeser
Ann Cusack