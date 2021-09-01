Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler olacak? Bir Zamanlar Çukurova bomba gibi geliyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon bölümleri için merak dolu bekleyiş sürerken yapım şirketinden yeni sezona ilişkin fragman açıklaması geldi. Geçtiğimiz sezon 3 başrol oyuncusunun yapıma veda etmişti. Dizide Hilal Altınbilek'e bu sezon İbrahim Çelikkol'un partnerlik edeceği kaydedildi. Öte yandan yapımın sıkı takipçileri "Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler olacak, fragman yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezon tarihi ve detaylar...
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonundan ilk görüntüler yayınlandı. Üç sezondur zirveden inmeyen dizinin yeni sezona
9 Eylül Perşembe akşamı başlayacağını duyurdu.
Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna ait görüntüler, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber'de ekranlara geldi. Diziye bu sezon dahil olan İbrahim Çelikkol'un da ilk kez görüldüğü tanıtım, merakla beklenen yeni sezona dair büyük heyecan yarattı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengâmede Demir ortadan kaybolmuştu.