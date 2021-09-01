Fındık fiyatları ne kadar oldu, açıklandı mı? Fındığın kilosu kaç TL? Ordu, Giresun, Düzce il il fındık fiyatları listesi

Güncel fındık fiyat listesi 2021 yılında da vatandaşların ilgi odağı oldu. Hem fındık üreticileri hem de taze fındık almayı düşünen vatandaşlar fındık fiyatları ne kadar oldu, açıklandı mı diye araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındığın kilosu kaç TL sorusuna ilişkin yaptığı açıklamalarla bu yılki rakamlar şekillenmiş oldu. İşte Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce il il fındık fiyatları listesi!

KABUKLU FINDIK FİYATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatının yüzde 50 oranında sağlam iç esasına göre belirlendiğini duyurdu. Buna göre, Giresun kalite kabul edilen fındığın kilogramının 27 lirayı bulduğunu, levant kalite fındığın da 26,5 lira dolaylarında seyrettiğini açıkladı. Ayrıca fındık üreticilerine alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak kilogram başına 2 lira verildiğinin altını çizdi. TMO'nun fındık alım fiyatının ise 29,5 ile 30 lira aralığında gerçekleştiği duyuruldu.