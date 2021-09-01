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Haberler Güncel Haberleri Görevimiz Tatil nerede çekildi? Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 1.9.2021 16:15

Görevimiz Tatil nerede çekildi? Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Görevimiz Tatil nerede çekildi? Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yaz temalı aile filmlerini sevenler, bugün televizyon yayın akışında yer alan Görevimiz Tatil adlı yerli filmi araştırıyor. Görevimiz Tatil nerede çekildi sorusu filmi izleyenlerin en çok merak ettiği konuyu içeriyor. Ayrıca filmi izlemeye hazırlanan öncelikle Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla filme ön hazırlık yapıyor. İşte bu filme ilişkin merak edilenler.

Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün başrolünde yer aldığı Görevimiz Tatil adlı yaz aile filmi, konusu ve oyuncuları yönünden araştırılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanan film, Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla araştırılıyor. Ege'nin köy ve sahillerinde geçen sahnelerle dikkat çeken film, yerli komedi sevenlerin radarına girdi. İşte Görevimiz Tatil filmi konusu ve oyuncuları.

GÖREVİMİZ TATİL NEREDE ÇEKİLDİ?

Mutlu ailesinin yaşadığı evi içeren sahneler İstanbul'da çekilmiştir. Yol sahneleri ise İzmir dolaylarında çekilen filmin köy sahneleri, Ödemiş ilçesindeki Birgi Mahallesi'nde gerçekleşmiştir. Ayrıca bazı sahneler Bayındır bölgesinde çekilmiştir.

GÖREVİMİZ TATİL OYUNCULARI

Demet Akbağ (Türkan)

Zafer Algöz (Sıtkı)

Deniz Altan (Melike)

Ali Keçeli (Ali)

Hakan Bilgin (Haluk)

Sarp Akkaya (Müteahhit Cevdet)

Filiz Ahmet (Gülizar)

Özlem Türkad (Ayşen)

Ali Barkın Bürkan

Sinan Çalışkanoğlu

Hande Katipoğlu

Yılmaz Gruda

Anıl Tetik

Enis Arıkan

Onur Dilber

Elif Gezen

Alican Parlak

GÖREVİMİZ TATİL KONUSU

Görevimiz Tatil konusu, iki çocuklu Mutlu ailesinin yaz maceralarını işliyor. Ailenin reisi olan Sıtkı son derece cimri bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan mutsuz, kocasının ilgisizliğinden sıkılmış bir kadındır. Yıllardır tatile gitmedikleri için üzüntü duyan aile bireyleri ve terapistlerin çabasıyla Sıtkı tatile gitmeye ikna olur. Bir karavan kiralayarak Antalya'ya doğru yola çıkan ailenin başına yolda türlü olaylar gelir. Mutlu ailesinin yol macerası filme renk katacaktır.

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Görevimiz Tatil nerede çekildi? Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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