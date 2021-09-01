Görevimiz Tatil nerede çekildi? Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün başrolünde yer aldığı Görevimiz Tatil adlı yaz aile filmi, konusu ve oyuncuları yönünden araştırılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanan film, Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla araştırılıyor. Ege'nin köy ve sahillerinde geçen sahnelerle dikkat çeken film, yerli komedi sevenlerin radarına girdi. İşte Görevimiz Tatil filmi konusu ve oyuncuları.
GÖREVİMİZ TATİL NEREDE ÇEKİLDİ?
Mutlu ailesinin yaşadığı evi içeren sahneler İstanbul'da çekilmiştir. Yol sahneleri ise İzmir dolaylarında çekilen filmin köy sahneleri, Ödemiş ilçesindeki Birgi Mahallesi'nde gerçekleşmiştir. Ayrıca bazı sahneler Bayındır bölgesinde çekilmiştir.
GÖREVİMİZ TATİL OYUNCULARI
Demet Akbağ (Türkan)
Zafer Algöz (Sıtkı)
Deniz Altan (Melike)
Ali Keçeli (Ali)
Hakan Bilgin (Haluk)
Sarp Akkaya (Müteahhit Cevdet)
Filiz Ahmet (Gülizar)
Özlem Türkad (Ayşen)
Ali Barkın Bürkan
Sinan Çalışkanoğlu
Hande Katipoğlu
Yılmaz Gruda
Anıl Tetik
Enis Arıkan
Onur Dilber
Elif Gezen
Alican Parlak
GÖREVİMİZ TATİL KONUSU
Görevimiz Tatil konusu, iki çocuklu Mutlu ailesinin yaz maceralarını işliyor. Ailenin reisi olan Sıtkı son derece cimri bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan mutsuz, kocasının ilgisizliğinden sıkılmış bir kadındır. Yıllardır tatile gitmedikleri için üzüntü duyan aile bireyleri ve terapistlerin çabasıyla Sıtkı tatile gitmeye ikna olur. Bir karavan kiralayarak Antalya'ya doğru yola çıkan ailenin başına yolda türlü olaylar gelir. Mutlu ailesinin yol macerası filme renk katacaktır.