Görevimiz Tatil nerede çekildi? Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün başrolünde yer aldığı Görevimiz Tatil adlı yaz aile filmi, konusu ve oyuncuları yönünden araştırılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanan film, Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla araştırılıyor. Ege'nin köy ve sahillerinde geçen sahnelerle dikkat çeken film, yerli komedi sevenlerin radarına girdi. İşte Görevimiz Tatil filmi konusu ve oyuncuları.

GÖREVİMİZ TATİL NEREDE ÇEKİLDİ?

Mutlu ailesinin yaşadığı evi içeren sahneler İstanbul'da çekilmiştir. Yol sahneleri ise İzmir dolaylarında çekilen filmin köy sahneleri, Ödemiş ilçesindeki Birgi Mahallesi'nde gerçekleşmiştir. Ayrıca bazı sahneler Bayındır bölgesinde çekilmiştir.