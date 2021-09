Into The Night 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Into The Night yeni sezon başlama tarihi ertelendi mi?

İlk sezonu ile dikkatleri üzerine çeken Into The Night, 2. yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dijital bir yayın platformunda gösterilen dizinin oyuncuları arasında, Türk asıllı Alman oyuncu Mehmet Kurtuluş da bulunuyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un da konuk oyuncu olarak yer alacağı dizinin 2. sezon başlama tarihi ise belli oldu.

INTO THE NIGHT 2. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle beğenilen Into The Night dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Into The Night 2. sezon yayınlanma tarihi 8 Eylül 2021 olarak açıklandı.

INTO THE NIGHT 2. SEZON HAKKINDA

İlk sezonun sonunda Flight 21 yolcularımız güneşten saklanmak için Bulgaristan'da Eski Sovyet askeri bir yeraltı sığınağı bulmuş olsalar da ne yazık ki soluklanmaları bir kaza sonucu yiyecek stoklarının tehlikeye girmesiyle kısa kesilir. Aniden yeryüzüne tekrar çıkması gereken ekip umutsuzca hayatta kalma mücadelesine yeniden başlar ve Norveç'te yer alan Küresel Tohum Deposuna (Global Seed Vault) seyahat etmek zorunda kalır. Ancak bu fikir sadece onların aklına gelmemiştir… Daha çok yiyecek temin edebilmek için grup kendi içinde bölünmek, askeri ekiple iyi geçinmek ve zamana karşı olan bu yarışta çeşitli fedakarlıklar yapmak zorunda kalır.