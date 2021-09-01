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Giriş Tarihi: 1.9.2021 09:12 Son Güncelleme: 1.9.2021 09:12

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı, ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı, ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu, günü en çok merak edilen haber başlıkları arasında bulunuyor. En son gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, önemli kararlar alınırken PCR testi zorunluluğu uygulanacağı bildirilmişti. Bu noktada, artan vaka sayısının ardından Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak konusu yeniden merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından halka duyuruluyor. Peki, Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

Yeni hafta ile beraber Kabine Toplantısı tarihi de merak konusu oldu. Son olarak 19 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, okulların 6 Eylül'de açılacağı belirtilirken şehirlerarası yolculuk, konser, okul ve üniversite gibi yerlerde, aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildiği açıklanmıştı. Vaka sayısında yaşanan artışın akabinde Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu da öne çıktı. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı, son olarak 19 Ağustos tarihinde yapılmıştı.

Kabine Toplantısı tarihi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 19 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı, ne zaman?
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