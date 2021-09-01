Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı, ne zaman?

Yeni hafta ile beraber Kabine Toplantısı tarihi de merak konusu oldu. Son olarak 19 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, okulların 6 Eylül'de açılacağı belirtilirken şehirlerarası yolculuk, konser, okul ve üniversite gibi yerlerde, aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildiği açıklanmıştı. Vaka sayısında yaşanan artışın akabinde Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu da öne çıktı. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler
Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı, son olarak 19 Ağustos tarihinde yapılmıştı.
Kabine Toplantısı tarihi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."