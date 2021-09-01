Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Venom Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom Zehirli Öfke filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 1.9.2021 16:42

Venom Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom Zehirli Öfke filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Venom Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom Zehirli Öfke filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Venom: Zehirli Öfke filmi, TV'de ilk kez bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Beyaz perdede olduğu dönemde oldukça sevilen filmde, Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikâyelerden biridir. İşte, Venom Zehirli öfke filminin oyuncuları ve detaylı konusu

ATV'de yabancı film heyecanı! Venom: Zehirli Öfke filmi, beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez ATV ekranlarında olacak. 2018 yılında çekilen filmin konusu kadar, oyuncuları da dikkatleri üzerine çekiyor. Tom Hardy'nin başrolünde olduğu Venom: Zehirli Öfke filmi, son dönemin iddialı aksiyon, korku ve bilim kurgu yapıtlarından gösteriliyor. İşte, Venom: Zehirli Öfke filmi hakkında detaylar

VENOM ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikâyelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikâyesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır.

VENOM ZEHİRLİ ÖFKE OYUNCULARI

  • Tom Hardy
  • Michelle Williams
  • Woody Harrelson
  • Jenny Slate
  • Riz Ahmed

ARKADAŞINA GÖNDER
Venom Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom Zehirli Öfke filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA