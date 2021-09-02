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Giriş Tarihi: 2.9.2021 12:33

Belen ve Yayladağı’nda esrar operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Belen ve Yayladağı’nda esrar operasyonu

Hatay’da iki ilçede, iki adrese yapılan operasyonda toplam 3 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adli mercilerce serbest bırakıldı.

Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Belen Sarımazı ve Yayladağı'nın Şenköy mahallerinde bulunan iki adreste bol miktarda esrar maddesi bulunduğu bilgisine ulaştı.

Belen ve Yayladağı İlçe Jandarma Jandarma komutanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu iki adrese operasyon düzenlendi. Tonaj isimli narkotik köpeğinin yardımı ile adreslerde yapılan aramalarda toplam 3 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ile geçirildi. Olayla ilgili ev sahipleri C.D., F.R., A.B. ve S.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma'da işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Belen ve Yayladağı’nda esrar operasyonu
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