Belen ve Yayladağı’nda esrar operasyonu

Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Belen Sarımazı ve Yayladağı'nın Şenköy mahallerinde bulunan iki adreste bol miktarda esrar maddesi bulunduğu bilgisine ulaştı.

Belen ve Yayladağı İlçe Jandarma Jandarma komutanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu iki adrese operasyon düzenlendi. Tonaj isimli narkotik köpeğinin yardımı ile adreslerde yapılan aramalarda toplam 3 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ile geçirildi. Olayla ilgili ev sahipleri C.D., F.R., A.B. ve S.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma'da işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.