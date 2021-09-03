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Giriş Tarihi: 3.9.2021 16:35

Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal konusu, oyuncuları ve IMDB puanı!

Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal konusu, oyuncuları ve IMDB puanı!

Hint sinemasının başarılı isimlerinden Aamir Khan’ın Dangal adlı filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yabancı film meraklılarının yakından takip ettiği bu film, Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler sorularıyla araştırılıyor. Biyografi ve drama türlerine dahil edilen bu film, aileyle izlenebilecek filmlerin başında geliyor. Dangal konusu, oyuncuları ve IMDB puanı haberimizde.

Hindistanlı Mahavir Singh Phogat ve kızlarının hayat hikayesini işleyen Dangal konusu, oyuncuları ve IMDB puanı bugün televizyon yayın akışını takip edenlerin araştırma konuları arasında yer alıyor. Hint sinemasını sevenler, Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırıyor. İşte filme ilişkin merak edilen detaylar.

DANGAL FİLMİ KONUSU

Dangal filmi Mahavir Singh Phogat isimli bir Hindistanlının hayat hikayesini içermektedir. Mahavir güreş hayranı bir aile babasıdır. Küçük kızlarına da güreş öğretmeye karar verir ve Babita Kumari ile Geeta'yı güreş eğitimi alarak büyütür. Büyüdüklerinde iyi birer güreşçi olan kızlar, madalyalar kazanarak babalarının hayallerini gerçekleştirir. Aile bu süreçte sosyal baskılarla mücadele eder.

DANGAL NE DEMEK?

Hindistan'da güreş müsabakalarına "dangal" adı verilir. Türkçe karşılığı ise "güreşen kişiler" şeklindedir.

DANGAL KONUSU GERÇEK Mİ?

Dangal yaşanmış bir hikayeye dayanmaktadır. Biyografi türündeki bu filmin konusu gerçek hayattan alıntıdır.

DANGAL OYUNCULARI

• Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

• Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

• Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

• Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

• Genç Babita - Suhani Bhatnagar

• Genç Geeta- Zaira Wasim

• Rohit Shankarwar

• Vivan Bhatena

•Aparshakti Khurrana

• 2 numaralı erkek dövüşçü- Kaustubh Pile

• Antrenör Pramod Kadam- Girish Kulkarni

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Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal konusu, oyuncuları ve IMDB puanı!
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