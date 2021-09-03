Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal konusu, oyuncuları ve IMDB puanı!

Hindistanlı Mahavir Singh Phogat ve kızlarının hayat hikayesini işleyen Dangal konusu, oyuncuları ve IMDB puanı bugün televizyon yayın akışını takip edenlerin araştırma konuları arasında yer alıyor. Hint sinemasını sevenler, Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırıyor. İşte filme ilişkin merak edilen detaylar.

DANGAL FİLMİ KONUSU

Dangal filmi Mahavir Singh Phogat isimli bir Hindistanlının hayat hikayesini içermektedir. Mahavir güreş hayranı bir aile babasıdır. Küçük kızlarına da güreş öğretmeye karar verir ve Babita Kumari ile Geeta'yı güreş eğitimi alarak büyütür. Büyüdüklerinde iyi birer güreşçi olan kızlar, madalyalar kazanarak babalarının hayallerini gerçekleştirir. Aile bu süreçte sosyal baskılarla mücadele eder.