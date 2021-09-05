Kayseri’de ‘bozkırın tezenesi’ anısına İsmail Altunsaray konseri

Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Altunsaray, usta sanatçı Neşet Ertaş'ın türkülerinden oluşan birbirinden değerleri eserleri Talaslılar için seslendirdi. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte müzikseverler, Anadolu ezgileriyle bazen hüzünlenirken bazen de neşe dolu anlar yaşadı.

TEMİZLİK ÇALIŞANI KONSERE RENK KATTI

Birçok eserin seslendirildiği konserde renkli görüntüler de yaşandı, Talas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Alim Çolakoğlu sahneye gelerek hoş bir sohbete imza attı. Daha sonra İsmail Altunsaray'ın seslendirdiği oyun havasına fügürleriyle eşlik eden Çolakoğlu, konseri izlemeye gelen vatandaşlardan alkış aldı.

"BELEDİYELER KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ DE YAPAR"

Konser öncesi sahneye gelerek açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyelerin yol, park, altyapı gibi faaliyetlerin yanında kültürel ve sanatsal etkinlikler de yapması gerektiğinin altını çizerek, Talas Belediyesi olarak sergiden konferansa, tiyatrodan konserlere kadar her türlü sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sanatçı İsmail Altunsaray konseri, birbirinden güzel türkülerle devam etti.