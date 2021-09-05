Megakent’e dönüş başladı! Büyük İstanbul Otogarı tıklım tıklım

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir buçuk yılın ardından okulların 6 Eylül Pazartesi günü tekrar yüzyüze eğitime kapılarını açacağını duyurmasıyla yaz tatilini memleketlerinde geçiren İstanbullu, haftabaşı öncesinde yollara döküldü.

Büyük İstanbul Otogarı, Pazartesi günü hem işbaşı yapmak hem de çocuklarını okullara yetiştirmek isteyen megakentiyle doldu taştı. Kimi vatandaş memleketinden getirdiği köy ürünleri taşırken, kimi vatandaş ise tatil çantasıyla görüntülendi. Otogardaki seyahat telaşı SABAH objektiflerine işte böyle yansıdı.