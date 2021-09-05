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Giriş Tarihi: 5.9.2021 14:48

Megakent'e dönüş başladı! Büyük İstanbul Otogarı tıklım tıklım

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Megakent’e dönüş başladı! Büyük İstanbul Otogarı tıklım tıklım

Büyük İstanbul Otogarı'nda yaz tatilinin sona ermesiyle yoğunluk yaşanmaya başladı. Hem okulların bir buçuk yılın ardından tekrar yüzyüze eğitime açılacak olması hem de sıcak havaların etkisini kaybetmeye başlamasıyla megakente dönüş için yola koyulan milyonlarca İstanbullu, Büyük İstanbul Otogarı'nı tıklım tıklım doldurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir buçuk yılın ardından okulların 6 Eylül Pazartesi günü tekrar yüzyüze eğitime kapılarını açacağını duyurmasıyla yaz tatilini memleketlerinde geçiren İstanbullu, haftabaşı öncesinde yollara döküldü.

Büyük İstanbul Otogarı, Pazartesi günü hem işbaşı yapmak hem de çocuklarını okullara yetiştirmek isteyen megakentiyle doldu taştı. Kimi vatandaş memleketinden getirdiği köy ürünleri taşırken, kimi vatandaş ise tatil çantasıyla görüntülendi. Otogardaki seyahat telaşı SABAH objektiflerine işte böyle yansıdı.

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Megakent'e dönüş başladı! Büyük İstanbul Otogarı tıklım tıklım
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