Adalet Bakanı Gül’den yeni Anayasa ve sosyal medya açıklaması

Bakan Gül, sivil yeni Anayasa'nın bir tercih değil zaruret olduğuna vurgu yaparak, "Siyasetin bu anlamda önümüzdeki dönemde bunu başaracağına inanıyoruz. Toplumun her kesiminin 'evet bu benim Anayasamdır' diyeceği bir duyguya ve hukuki bir güvenceye sahip olması temel amacımızdır" açıklamasında bulundu.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde Ulucanlar Cezaevi Müzesinde düzenlenen programda konuştu.



BİR SAĞDAN BİR SOLDAN DİYEREK İNSANLARA KIYDILAR



Darbeci zihniyetin gençlerin geleceğini çaldığını, Türkiye'nin ekonomisini tahrip ettiğini kaydeden Bakan Gül, "12 Eylül'de tarihte acılarla dolu günlerden biri. 'Bir sağdan bir soldan' diyerek hukukun olmadığı, zulümlerin yaşandığı bir tarihi hep beraber yaşadık. Düşüncemiz ne olursa olsun vesayetçiler, darbeciler için düşünen bir kişi daima tehlike ve tehdit olmuştur. Teraziyi adaletle tartmak gerekirken terazinin bir tarafına solcu bir tarafına sağcı koyalım zihniyeti ile bu ülkede çok büyük bir haksızlık, hukuksuzluk yaptılar. Ömürlerinin baharlarında haksız, hukuksuz şekilde zulme uğramış, hayatını kaybetmiş, işkenceye maruz kalmış tüm mağdurları rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.



12 EYLÜL DARBECİLERİNİ YARGILADIK



Bakan Gül, bunlar yaşandı deyip sessiz kalmak yerine AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 12 Eylül darbecilerini yargılayan bir Anayasa düzenlemesi yaptıklarını, Kenan Evren ve dönemin tüm yetkililerinin yargı önüne çıkartıldığını söyledi.



ARTIK DARBECİLENİ MEŞRU SAYAN YARGIDAN DARBECİLERİ YARGILAYAN BİR YARGIYA DÖNÜŞTÜK



15 Temmuz'da bu milletin hukukunu, Anayasasını ortadan kaldırmak isteyenlere karşı yargının derhal yakalama, tutuklama kararı vererek darbecilerden hesap sorduğuna dikkat çeken Bakan Gül, "Millet adına karar veren bir yargı var. Her şey dört dörtlük değil, elbette eksiklikler var. Eksiklikleri gidermek adına çalışmalarımızı yapıyoruz. FETÖ mensuplarının yargıdan tasfiyesiyle millet adına karar veren, milletimizin özlediği hukuku egemen kılmaya çalışan bir yargı var. Eskiden darbecileri meşru gören bir yargıdan bugün darbecileri yargılayan bir yargıya dönüşmüş oldu" ifadelerini kullandı.



SİVİL ANAYASA



Yeni Anayasa çalışmalarına yönelik bilgi veren Bakan Gül, "Şu anda uygulanan Anayasa 12 Eylül sonrası hazırlanan bir Anayasadır. Darbe ürünü bir zihniyete ve ruha sahiptir. 19 kez değişikliğe uğradı, 184 değişiklik yapıldı. Tüm bu çalışmalar Anayasanın sivilleşmesine katkı yapmış olabilir ama Anayasayı sivil Anayasa yapmaz. Darbe ürünü, darbecilerin darbe sonrasında yapmış oldukları 'ey millet biz sana, Türkiye'yi bu Anayasayı, bu elbiseyi layık görüyoruz' diye diktiği, biçtiği bir Anayasadır. 12 Eylül zihniyetinin lafzına ve ruhuna sinmiş olduğu bu Anayasa'dan tamamıyla kurtulmamız lazım. Bunu yapmak için de siviller oturup bu Anayasayı, kendi Anayasasını kendisi yapabilir. Siviller siyasete oturup bir Anayasa yapamayacak hala darbe sonrası bir Anayasanın yürürlükte olması kabul edilebilir bir şey değil. Siviller kendi gündemiyle oturup bir Anayasa yapabilir ve siyasetin toplumda bu anlamda bir ödevi var" açıklamasında bulundu.



YENİ ANAYASA TERCİH DEĞİL ZARURETTİR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti'nin kurulduğu günden beri sivil Anayasa konusunda büyük bir çabasının olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Gelin masayı kuralım dediğimizde muhalefetin masadan kaçtığını görmekteyiz. Bugün Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi önerilerini hazırladı, biz de önerilerimizi hazırlıyoruz. Gelin bunu beraber yapalım çağrıları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılıyor. Cumhur İttifakı bu anlamda milletimizle beraber, tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile beraber yeni sivil Anayasayı yapma çabası devam etmektedir. Umarız bunda başarılı oluruz. Bir araba var, bu arabanın döşemelerini, rengini değiştirmişsiniz ama bu araba 82 model. 2023 ve yeni yüzyıla gidecek daha özgürlükçü, daha sivil yeni bir Anayasaya ihtiyaç vardır. Bu bir tercih değil, zarurettin ve siyasetin bu anlamda önümüzdeki dönemde bunu başaracağına inanıyoruz. Toplumun her kesiminin 'evet bu benim Anayasamdır' diyeceği bir duyguya ve hukuki bir güvenceye sahip olması temel amacımızdır. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantılar yapıldı, bir heyet önerilerini de hazırladı. Meclis açıldıktan sonra önümüzdeki dönemde partimiz yetkili kurulları nihai halini verdikten sonra takvim netleşmiş olacak" diye konuştu.



YARGI REFORMU



Bakan Gül, 2023 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adaleti hazırlayıp sunmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"AK Parti reformcu, değişimci bir partidir. AK Parti kendisini sürekli tekrar eden değil, çağ ve ihtiyaçlar değişiyor. AK Parti de değişimi takip ederek atılması gereken adımları atıyor. Bu reformlar ne ilk ne de son. Değişimci bir parti olarak bisikletin pedalını çevirmeye devam edeceğiz. Yargı reformu anlamında Meclis açıldıktan sonra çok önemli adımların atılmasını bekliyoruz."



HAKİM VE SAVCILARA MÜJDE



Hakim ve savcı mülakatlarına ilişkin de bir müjde veren Gül, "Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yakın bir zamanda, 1-2 hafta içerisinde hem hakim ve savcı hem de icra sınav sonuçlarını açıklayacağız" dedi.



KLAVYENİN BAŞINA GEÇEN KENDİNİ HAKİM SAVCI SANIYOR



Sosyal medyanın dünyanın bir gerçeği olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Her mecrada olduğu gibi sosyal mecralarda da hiçbir şey keyfi değil, hukuk orada da işlemektedir. Hakim ve savcı önüne gelen delillere göre karar veriyor. Hakim ve savcının verdiği kararlar sosyal medyada gündem olabiliyor. Sosyal medyada klavyenin başına geçen herkes kendisini hakim savcı cübbesi giymiş sanıyor. Oysa hakim ve savcı konjonktürden etkilenmez, delilden yola çıkar" ifadelerini kullandı.



DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL



Sosyal medyada ki düşünce, ifade özgürlüğü ya da bu platformların kısıtlanması ile ilgili bir çalışmanın kesinlikle söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Gül, "Eleştiri ile hakaret birbirinden farklı, bunun değerlendirmesini yapacak olan da yargıdır. Bu çalışma sosyal mecralar üzerinden insanların dezenformasyona uğramamasına yöneliktir. Sosyal medya mecrası üzerinden, bir başkasının özgürlüğüne, onuruna eğer saldırıda bulunuluyorsa orada özgürlük tüm hukuk düzenlerinde sınırlandırılır. Oturup klavye karşısında insanların karakter suikastı yapmasına da hukuk izin veremez. Ben çamur atayım sonra oturup onu temizlemekle uğraşsınlar. Bu alanda kişilik haklarına saldırıyı önleyecek, insan onurunu koruyacak nelere ihtiyaç var, bunların üzerinde kafa yoruluyor, ilgili kurumlar değerlendirmesini yapıyor, dünya örneklerine bakılıyor" değerlendirmesini yaptı.