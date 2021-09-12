Çember Sırlar Apartmanı konusu ne, oyuncuları kimler? Çember Sırlar Apartmanı oyuncuları ve konusu!

Çember Sırlar Apartmanı filmi Güneş Apartmanı'nda yaşanan cinayeti ve bu cinayet çevresinde apartman sakinlerini işliyor. Polisiye ve aksiyon türündeki film, Çember Sırlar Apartmanı konusu ne, oyuncuları kimler gibi sorularla araştırılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan televizyon film serisinin oyuncuları ve konusu haberimizde.
ÇEMBER: SIRLAR APARTMANI FİLM Mİ DİZİ Mİ?
Çember, ilk kez 2017 yılında yayınlanan Türk televizyon film serisidir. 2 sezondan oluşan yapım toplamda 11 bölümü içermektedir.
ÇEMBER: SIRLAR APARTMANI KONUSU NE?
Bir süredir cinayet büroda sessizlik hakimdir. Bundan fırsat bulan ekibimiz öğle yemeği için sahilde köfte ekmek yerken, yemekleri bir çığlık tarafından bölünür. Ünlü polisiye yazarı Selçuk Güneş, yaşadığı Güneş Apartmanı'nın terasından aşağı atılmış, asistanı Melisa Soyer ise sırtından bıçaklanmıştır. Apartmana giren çıkan kimse yoktur; katil içeriden biridir. Selçuk Güneş'in oyuncu olma hayalleri ile yanıp tutuşan küçük oğlu Mahir, kumarbaz büyük oğlu Deniz, apartmanın kapıcısı Hako, giriş dairede oturan Rum falcı Fotini ve Şermin apartman sakinlerinden oluşan şüphelilerdir. Araştırma derinleştikçe apartmanda yaşayanların sırları ve geçmişindeki hayaletler ise bir bir ortaya çıkacaktır.