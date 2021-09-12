Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Çember Sırlar Apartmanı konusu ne, oyuncuları kimler? Çember Sırlar Apartmanı oyuncuları ve konusu!
Giriş Tarihi: 12.9.2021 15:17

Çember Sırlar Apartmanı konusu ne, oyuncuları kimler? Çember Sırlar Apartmanı oyuncuları ve konusu!

Çember Sırlar Apartmanı konusu ne, oyuncuları kimler? Çember Sırlar Apartmanı oyuncuları ve konusu!

Bugünkü televizyon yayın akışında yer alan Çember Sırlar Apartmanı filmi, yerli film severlerin araştırma konusu haline geldi. Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı gibi isimlerin yer aldığı film, Çember Sırlar Apartmanı konusu ne, oyuncuları kimler sorularıyla inceleniyor. İşte Çember Sırlar Apartmanı oyuncuları ve konusu.

Çember Sırlar Apartmanı filmi Güneş Apartmanı'nda yaşanan cinayeti ve bu cinayet çevresinde apartman sakinlerini işliyor. Polisiye ve aksiyon türündeki film, Çember Sırlar Apartmanı konusu ne, oyuncuları kimler gibi sorularla araştırılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan televizyon film serisinin oyuncuları ve konusu haberimizde.

ÇEMBER: SIRLAR APARTMANI FİLM Mİ DİZİ Mİ?

Çember, ilk kez 2017 yılında yayınlanan Türk televizyon film serisidir. 2 sezondan oluşan yapım toplamda 11 bölümü içermektedir.

ÇEMBER: SIRLAR APARTMANI KONUSU NE?

Bir süredir cinayet büroda sessizlik hakimdir. Bundan fırsat bulan ekibimiz öğle yemeği için sahilde köfte ekmek yerken, yemekleri bir çığlık tarafından bölünür. Ünlü polisiye yazarı Selçuk Güneş, yaşadığı Güneş Apartmanı'nın terasından aşağı atılmış, asistanı Melisa Soyer ise sırtından bıçaklanmıştır. Apartmana giren çıkan kimse yoktur; katil içeriden biridir. Selçuk Güneş'in oyuncu olma hayalleri ile yanıp tutuşan küçük oğlu Mahir, kumarbaz büyük oğlu Deniz, apartmanın kapıcısı Hako, giriş dairede oturan Rum falcı Fotini ve Şermin apartman sakinlerinden oluşan şüphelilerdir. Araştırma derinleştikçe apartmanda yaşayanların sırları ve geçmişindeki hayaletler ise bir bir ortaya çıkacaktır.

ÇEMBER: SIRLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Barış Bağcı

Özgürcan Çevik

Tuvana Türkay

ARKADAŞINA GÖNDER
Çember Sırlar Apartmanı konusu ne, oyuncuları kimler? Çember Sırlar Apartmanı oyuncuları ve konusu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA