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Giriş Tarihi: 13.9.2021 13:54 Son Güncelleme: 13.9.2021 14:01

Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon yayın tarihi ne? Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle!

Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon yayın tarihi ne? Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle!

Önceki sezon yayın hayatına başlayan ve 14’üncü bölümüyle sezon finali yapan Teşkilat yeni sezon için hazırlanıyor. Dizinin sevenleri Teşkilat yeni sezon yayın tarihi ne, ne zaman başlıyor gibi sorularla yeni bölümün hangi gün yayınlanacağını araştırıyor. İşte diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı ve Teşkilat yeni bölüm fragmanı!

MİT çatısı altında kurulan gizli bir ekibin, Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozma sürecini anlatan Teşkilat dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin sevenleri, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi ne sorusuyla dizinin yayınlanacağı tarihi araştırıyor. TRT 1'de izleyiciyle buluşan dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. İşte Teşkilat yeni bölüm fragmanı ve yeni sezon yayın tarihi!

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teşkilat dizisinin yeni sezonu 15. Bölümüyle 26 Eylül'de başlayacak. 26 Eylül Pazar günü saat 20:00'de TRT 1'de ikinci sezonu başlayan dizi, bu tarihten itibaren her Pazar aynı saatte yeni bölümüyle ekrana gelecek.

TEŞKİLAT YENİ SEZONDA KİMLER VAR?

Çağlar Ertuğrul

Deniz Baysal Yurtçu

Mesut Akusta

Ezgi Eyüboğlu

Gürkan Uygun

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Tuncer Salman

Nihat Altınkaya

Hakan Boyav

Serdar Yeğin

Turgut Tunçalp

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat dizisi, 6 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen 14. bölümüyle sezon finali yaptı. Teşkilat dizisinin sezon finali bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Teşkilat son bölümde MİT'in elinde tuttuğu Fadi, içerden birinin hainlik yapması nedeniyle kaçmayı başardı. Fadi'nin adamları kaos çıkarmak için terör eylemleri planladı. Fadi'nin yurt dışına çıkmasının sağlanması isteyen teröristler ise yolcu uçağını kaçırarak MİT'in merkezi Kale'ye çarptırmak için plan yaptı. Ancak uçağa sızan MİT'in ajanı Serdar, teröristleri etkisiz hale getirmeyi başardı.

HAKKI DAYI VE PINAR'A NE OLACAK?

Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanında ise araçtaki hain Fadi'yi kaçırıyor. Zehra dışarı çıkmayı başarıyor. Ancak Zehra ile Fadi'nin adamları arasında çatışma çıkıyor. Hakkı Dayı ile Pınar ise araçta mahsur kalıyor. Minibüs Zehra'nın gözleri önünde havaya uçuyor. Araçta bulunan Hakkı Dayı ile Pınar'a ne olduğu ise dizinin hayranlarını meraklandırıyor.

Teşkilat 2. sezon 2. fragmanı yayınlandı | Video

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Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon yayın tarihi ne? Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle!
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