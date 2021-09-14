İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan bir madde daha hayata geçti! Hükümlü ve tutukluların ziyaret esaslarında değişiklik

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İnsan Hakları Eylem Planı'nda da yer alan faaliyetler söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikler ile yerine getirilmiş oldu.
MİLLİ BAYRAMLARDA AÇIK GÖRÜŞ İMKANI
Yönetmelikte yapılan değişikliklerle; hükümlülerin, milli bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramları ile özel günlere mahsus olmak üzere, ziyaretçileri ile açık görüş yapabilmelerine ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletildi. Böylece, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında "Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara kendi dini bayramlarında açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ilave imkânlar sağlanacaktır" faaliyeti hayata geçirildi.
ÇOCUKLARIN ZİYARETÇİLERİ GÖRÜŞLERİNE AÇIK USUL
İnsan Hakları Eylem Planında, "Kapalı ceza infaz kurumunda barındırılan çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmeleri açık görüş şeklinde yaptırılacaktır" faaliyeti, yönetmelik ile yerine getirilmiş oldu. Yönetmelikle, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda kapalı ceza infaz kurumunda bulunan çocukların ziyaretçileri ile görüşmelerinde uygulanan kapalı görüş usulüne son verildi. Çocukların ziyaretçi görüşlerinin tamamı açık usulde yapılacak.
YANINDA ÇOCUĞU BULUNAN KADIN HÜKÜMLÜYE AÇIK GÖRÜŞ
Yanında çocuğu bulunan kadın hükümlünün talebi halinde eş, altsoy ve üstsoyları ile yapacakları kapalı ziyaretlerin açık görüş şeklinde yaptırılabilecek, bu amaçla müstakil odalar oluşturulacak. Böylece, İnsan Hakları Eylem Planının "Çocuk hükümlü ve tutuklulara aile bireylerinin katılımıyla aile görüşmesi yapma imkânı getirilecektir" faaliyeti gerçekleştirildi.
ENGELLİ ZİYARETÇİYE AÇIK GÖRÜŞ
Engelli ziyaretçi ya da hükümlünün engel durumunun kapalı görüş yapmasına uygun olmaması halinde idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı görüşün açık görüş şeklinde yapılabilme imkânı getirildi.
EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLAR HAFTASONU AİLESİYLE
Hükümlülere örgün öğretim kurumlarında öğrenim gören çocukları ile hafta sonları da ziyaret gerçekleştirme imkânı getirildi.
ZİYARETÇİ LİSTESİNİ DEĞİŞTİREBİLME İMKANI
6 ay boyunca ziyaretçisi gelmeyen hükümlüye, ziyaret listesini değiştirebilme imkânı getirildi.
GÖRÜŞ SÜRELERİ ARTIRILDI
Hükümlülerin görüş sürelerinin üst sınırı bir saatten bir buçuk saate çıkarıldı. Ayrıca, çocuk hükümlülerin ziyaret süreleri en az 1, en fazla 3 saat olarak belirlendi. Böylece, İnfaz Kanunu'nun 83. maddesinde yapılan 17 Haziran 2021 tarihli değişikliğe uyum sağlandı; İnsan Hakları Eylem Planının da "Hükümlü ve tutukluların açık görüş süreleri uzatılacaktır" faaliyeti gerçekleştirildi.
AÇIK VE KAPALI ZİYARET FARKI KALDIRILDI
Hükümlüleri ziyaret edebilecek kişiler bakımından açık ve kapalı ziyaret farkı ortadan kaldırıldı.
ÇOCUK TESLİMİ AÇIK GÖRÜŞLE GERÇEKLEŞECEK
Annesinin yanında kalan çocukların yakınlarına tesliminde ya da yakınlarından annesine tesliminin daha insancıl ve çocuğun psikolojisine uygun bir ortamda ve şekilde yerine getirilmesi düzenlendi. Böylece, İnsan Hakları Eylem Planının "Ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte bulunan 0-6 yaş grubu çocukların, dışarıda bulunan yakınlarına teslimi ve yakınlarından da annesine teslimi açık görüş suretiyle gerçekleştirilecek, böylelikle çocukların yıpranmaları önlenecektir" faaliyeti hayata geçirildi.