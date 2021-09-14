İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan bir madde daha hayata geçti! Hükümlü ve tutukluların ziyaret esaslarında değişiklik

MİLLİ BAYRAMLARDA AÇIK GÖRÜŞ İMKANI

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle; hükümlülerin, milli bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramları ile özel günlere mahsus olmak üzere, ziyaretçileri ile açık görüş yapabilmelerine ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletildi. Böylece, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında "Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara kendi dini bayramlarında açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ilave imkânlar sağlanacaktır" faaliyeti hayata geçirildi.

ÇOCUKLARIN ZİYARETÇİLERİ GÖRÜŞLERİNE AÇIK USUL

İnsan Hakları Eylem Planında, "Kapalı ceza infaz kurumunda barındırılan çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmeleri açık görüş şeklinde yaptırılacaktır" faaliyeti, yönetmelik ile yerine getirilmiş oldu. Yönetmelikle, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda kapalı ceza infaz kurumunda bulunan çocukların ziyaretçileri ile görüşmelerinde uygulanan kapalı görüş usulüne son verildi. Çocukların ziyaretçi görüşlerinin tamamı açık usulde yapılacak.