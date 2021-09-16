20 yıl önce çete üyeliğinden yakalanmıştı! 6 yıldır aranan şahıs yakalandı

Bakırköy'de 6 Aralık 1999 günü Menşure Poyraz ile oğlu Murat'ın öldürülmesinden sonra başlatılan operasyonlarda, çökertilen ve o dönem susturuculu çete olarak bilinen çete içerisinde yer aldığı öne sürülen 82 yıl aranması olan Ayhan Aktin Kadıköy'de yakalandı. 1999 ve 2000 yılları arasında karıştığı yağma ve öldürme olaylarından dolayı 14 yıl hapis yatan ve 2015 yılında cezaevine çıkan Aktin'in 6 yıldır aranmasının olduğu öğrenildi.



Şahsın yakalanmasıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından adresini belirlediği Ayhan Aktin'in Kadıköy'deki adresini takibe aldı. Şahıs ailesiyle görüşmeye geldiği sırada düğmeye basan Aranan Şahıslar Büro ekipleri Ayhan Aktin'i gözaltına aldı.





82 yıl kesilmiş cezası bulunan Ayhan Aktin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



20 YIL ÖNCEKİ ÇETENİN ÜYESİYMİŞ



İstanbul'da, gasp amacıyla girdikleri ev ve işyerlerinde 5 kişiyi acımasızca öldüren seri cinayet ve gasp şebekesi üyesi 5 kişi yakalanmış Ayhan Aktin ise o 5 kişiden biriydi. 6 Aralık 1999 günü Tozkoparan'daki evlerinde Menşure Poyraz ile oğlu Murat'ın öldürülmesinden sonra başlatılan operasyonlarda, çete çökertildi. Olayda kullanılan silahın, önceden işlenen gasp amaçlı cinayet olaylarında kullanıldığını belirleyen polis, Bağcılar'daki bir eve operasyon düzenledi. Baskında, çete lideri Y. A. (28), Ayhan Aktin (18), A. Ş. (49), K. Y. (25) ve A. Ş. (29) kıskıvrak yakalandı.



YANLIŞ İNFAZ YAPMIŞLAR



Şebekenin kaldığı evlerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 6 şarjör, çok sayıda mermi, 6 susturucu, 3 kar maskesi, mağdurların ellerini ve ağızlarını bağlamakta kullanılan koli bantları ve gasp edilmiş bir çek defteri ele geçirildi. İfadelerinde tek tek işledikleri suçları itiraf eden sanıklar, Menşure ve Murat Poyraz'ı yanlışlıkla öldürdüklerini itiraf ettiler.



KARIŞTIKLARI İDDİA EDİLEN OLAYLAR



4 Mayıs 1999'da Yenibosna'da Şevki Oruç'un 1 milyon lira için öldürülmesi.



17 Haziran 1999' da Bağcılar'da Akın Omur'un öldürülmesi, 2 yaralama.



26 Kasım 1999' da, otomobil gaspı, polisle çatışma.



6 Aralık 1999'da Mensure Poyraz ve oğlu Murat Poyraz'ın öldürülmesi.



7 Ocak 2000'de Veysel Erdoğan'ın öldürülmesi.